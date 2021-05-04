Гора Суперга убила соперников Ювентуса

Место падения самолета на горе Суперга. Фото: ФИФА

4 мая 1949 в авиакатастрофе погибла итальянская футбольная команда "Торино". -За густого тумана летчик слишком низко спустился и не заметил гору Супергу. От удара самолет упал и загорелся. Погибли все 18 игроков команды.

"Если бы не Суперга, у Уругвая и Германии было бы на один титул меньше", - говорил в 90-летнем возрасте итальянский журналист Орест Комольо.

Он уверен, что то "Торино" было сильнейшей командой мира. Поэтому выигрывать мировое первенство в 1950 и 1954 должны итальянцы.

"Торино" 1943 первый в мире ввел знаменитую систему игры под названием "дубль-ве", когда пятеро игроков атаковали, а остальные пятеро защищались. Впоследствии пять раз подряд "быки" становились чемпионами Италии. Ради выступлений за сборную игроки "Торино" переодевались с гранатовой форме в голубую.

Если бы не Суперга, у Уругвая и Германии было бы на один титул меньше

Лучшими игроками были Ромео Менти, Гульермо Габетто и Валентино Маццола. "Ювентус" был второй командой в городе. Его игроки завидовали славе соседей, которые выступали на легендарном стадионе "Филадельфия".

"Особым знаком того "Торино" были засученные рукава, - вспоминает Комольо. - Стоило команде уступать до перерыва, как на второй тайм игроки выходили с засученными рукавами, что означало, что они берутся за дело по-настоящему. Как-то они уступали "Лацио" - 0:3, а затем выиграли - 4:3".

В свои лучшие сезоны "Торино" забивал по 100 мячей. Но один не стоило забивать. За шесть туров до завершения первенства 1948/1949 Маццола сравнял счет в матче с "Бари" - 1:1. После этой ничьей "Торино" стал недосягаем для соперников. Президент клуба Ферруччио Ново наградил команду поездкой за границу. "Торино" вылетел в Португалию, где в товарищеской игре уступил "Бенфике" - 3:4.

Футболисты "Милана" были последними, кто видел живыми игроков "Торино". Они встретились в аэропорту Мадрида, куда "россонери" прилетели на товарищескую игру с "Реалом".

Старший сын Маццолы Сандро впоследствии стал выдающимся футболистом, звездой "Интера" и сборной Италии. Недаром отец брал его с собой на все тренировки команды.

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Лишь раз после катастрофы "Торино" выиграл скудетто. Произошло это в сезоне 1975-1976. На месте стадиона "Филадельфия" несмотря на протесты Комольо построили пресс-центр зимней Олимпиады 2006 года. После авиакатастрофы звезда сильнейшего клуба города закатилась. Трон легендарного клуба заняли "самозванцы" из "Ювентуса".