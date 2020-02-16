Гонку преследования в Антхольце выиграла самая красивая биатлонистка

Доротея Вирер принесла первую медаль сборной Италии

Итальянка Доротея Вирер выиграла гонку преследования на домашнем чемпионате мира, который проходит в Антхольц-Антерсельве. Второй была немка Денис Херман, третьей - норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд.

Лучшей из украинок была Елена Пидгрушная. Она финишировала на 13 месте. Другая украинка - Юлия Джима пришла к финишу девятнадцатой.

Пидгрушная имела лучшую стартовую позицию - она ​​стартовала четвертой, но на первой стрельбе допустила два промаха и скатилась вниз. Хорошо отстреляла лежки Вита Семеренко, но на каждой из стоек делала по два промаха.

Перед последней стрельбой шестой шла Юлия Джима, но настреляла сразу три круга штрафа

Перед последней стрельбой шестой шла Юлия Джима, но настреляла сразу три круга штрафа.

Борьбы за первое место не получилось. Вирер сделала один промах на последней стойке, в то время как ее основная соперница Ройзеланд ошиблась дважды. Впоследствии норвежку обошла еще и немка Херман.

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Сегодня в Антхольц-Антерсельве состоится еще одна гонка. В 16 часов гонку преследования бежать мужчины.