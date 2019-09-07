Голландия разбила Германию в Гамбурге

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Просмотров: 972
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
Просмотров: 1152
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
6 Просмотров: 2376
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1224
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 738
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8757
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1278
"Поразила человечность" - в Черкассах показали фильм об Иловайске
"Поразила человечность" - в Черкассах показали фильм об Иловайске
Просмотров: 81
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1890
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6345
Фото
Все фото
14
24
10
10
5
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Видео
Все видео
Голландия разбила Германию в Гамбурге
Голландия разбила Германию в Гамбурге
Иванаускас уничтожил Украину
Иванаускас уничтожил Украину
Фанат поиздевался над футболистом, сестра которого умерла от рака
Фанат поиздевался над футболистом, сестра которого умерла от рака
Свитолина проиграла в полуфинале US Open
Свитолина проиграла в полуфинале US Open
Как Свитолину поздравил ее парень с выходом в полуфинал US Open
Как Свитолину поздравил ее парень с выходом в полуфинал US Open
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1224
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29430
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6723
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 сентября 2019
Просмотров: 288
Пересидіти під крилом Гітлера
Навесні 2014 року я чи не щодня телефонував на малу батьківщину. Окупована Станиця Луганська відкривала ворогові в мої рідні краї пряму дорогу. Свого ...
суббота, 07 сентября 2019 07:25

Голландия разбила Германию в Гамбурге

  Комментировать
Голландия разбила Германию в Гамбурге
До этого поединка немцы никогда не поигрывали в Гамбурге

Сборная Нидерландов разбила сборную Германии в Гамбурге и очень запутала ситуацию в этой отборочной группе.

Немцы первыми открыли счет. На 11 минуте после ошибки Ван Дейка, который не выдержал линию при создании искусственного офсайда, Клостерман вышел один на один из Силесеном, но пробил точно во вратаря. На добивании первым был Гнабри - 1:0.

Голландия весь матч владела инициативой, но сравнять счет удалось лишь на 59 минуте. Бабел прострелил с правого фланга, а де Йонг легко переиграл Нойера - 1:1.

Сборная Нидерландов почувствовала вкус крови и пошла вперед. На 66 минуте Ван Дейк мощно пробил головой, Нойер невероятным образом парировал удар, но с последующим прострелом немцы не справились. Защитник Та, который набегал спасать ситуацию, срезал мяч в собственные ворота - 1:2.

Немцы попытались перехватить инициативу и здесь им помог арбитр. Судья назначил пенальти за игру рукой Где Лигта, когда мяч, подлетев вверх, упал ему на руку. Пенальти аккуратно исполнил Кроос - 2:2.

Сборная Нидерландов почувствовала вкус крови и пошла вперед

Но дальше на поле была только одна команда. На 80 минуте роскошный пас от Депая вывел Вейналдума один на один с Нойером. Игрок "Ливерпуля" не поскупился и отдал еще один пас на Малена. Тому осталось только подставить ногу.

Немцы бросились спасать игру но прозевали еще одну атаку правым флангом. Депйа выдал пас на Вейналдума и Жоржиньо четко пробил Нойера - 2:4. Красивая победа гостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чего ждать от сборной Украины в матче против Литвы

В группе "С" лидерство захватила сборная Северной Ирландии, 12 очков после четырех поединков. У немцев - 9 баллов. Голландцы имеют шесть но после трех матчей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Голландия разбила Германию в Гамбурге». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
3
 1 Просмотров: 84431
Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад
Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад
7
 Просмотров: 48127
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 37882
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
8
 Просмотров: 26303
Сколько стоит подержанный автомобиль
Сколько стоит подержанный автомобиль Просмотров: 22105
Спорт
Чего ждать от сборной Украины в матче против Литвы
Чего ждать от сборной Украины в матче против Литвы
 Просмотров: 441
Молодежная сборная Украины проиграла Финляндии в стартовом матче отбора Евро 2021
Молодежная сборная Украины проиграла Финляндии в стартовом матче отбора Евро 2021 Просмотров: 306
Иванаускас уничтожил Украину
Иванаускас уничтожил Украину
 Просмотров: 1755
Свитолина заработала на US Open солидную сумму
Свитолина заработала на US Open солидную сумму Просмотров: 1197
Шевченко провел пресс - конференцию накануне игры против Литвы
Шевченко провел пресс - конференцию накануне игры против Литвы Просмотров: 261
Больше всего комментируют
9
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
6
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
4
Украинцев предупредили о массовых проверках
3
Украинский парламентаризм умер - главное в журнале "Країна"
Голосов: 186
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua