Голландия разбила Германию в Гамбурге

До этого поединка немцы никогда не поигрывали в Гамбурге

Сборная Нидерландов разбила сборную Германии в Гамбурге и очень запутала ситуацию в этой отборочной группе.

Немцы первыми открыли счет. На 11 минуте после ошибки Ван Дейка, который не выдержал линию при создании искусственного офсайда, Клостерман вышел один на один из Силесеном, но пробил точно во вратаря. На добивании первым был Гнабри - 1:0.

Голландия весь матч владела инициативой, но сравнять счет удалось лишь на 59 минуте. Бабел прострелил с правого фланга, а де Йонг легко переиграл Нойера - 1:1.

Сборная Нидерландов почувствовала вкус крови и пошла вперед. На 66 минуте Ван Дейк мощно пробил головой, Нойер невероятным образом парировал удар, но с последующим прострелом немцы не справились. Защитник Та, который набегал спасать ситуацию, срезал мяч в собственные ворота - 1:2.

Немцы попытались перехватить инициативу и здесь им помог арбитр. Судья назначил пенальти за игру рукой Где Лигта, когда мяч, подлетев вверх, упал ему на руку. Пенальти аккуратно исполнил Кроос - 2:2.

Сборная Нидерландов почувствовала вкус крови и пошла вперед

Но дальше на поле была только одна команда. На 80 минуте роскошный пас от Депая вывел Вейналдума один на один с Нойером. Игрок "Ливерпуля" не поскупился и отдал еще один пас на Малена. Тому осталось только подставить ногу.

Немцы бросились спасать игру но прозевали еще одну атаку правым флангом. Депйа выдал пас на Вейналдума и Жоржиньо четко пробил Нойера - 2:4. Красивая победа гостей.

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В группе "С" лидерство захватила сборная Северной Ирландии, 12 очков после четырех поединков. У немцев - 9 баллов. Голландцы имеют шесть но после трех матчей.