Голкипер "Славии" эффективным финтом обыграл нападающего "Боруссии"

Голкипер "Славии" Ондржей Коларж запомнился роскошным финтом в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Д.
Об этом сообщает "Футбол 24".
Коларж стал одним из героев матча против дортмундской "Боруссии", неоднократно спасая ворота своей команды от возможного гола.
В одной из очередных атак голкипер невероятным финтом оставил в дураках защитника немецкой команды Ашрафа Хакими, который пытался отобрать мяч в Ондржея. Этот футбольный трюк был признан лучшим моментом дня в Лиге чемпионов.
Keeper under pressure! 😬— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 2 октября 2019 г.
Ondřej Kolář: I've got this 😎#UCL | @MastercardUK pic.twitter.com/xGWZ7c17j3
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Пражская "Славия" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов уступила дортмундской "Боруссии" со счетом 0: 2 и занимает последнее место в своей группе.
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