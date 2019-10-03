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четверг, 03 октября 2019 20:11

Голкипер "Славии" эффективным финтом обыграл нападающего "Боруссии"

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Голкипер &quot;Славии&quot; эффективным финтом обыграл нападающего &quot;Боруссии&quot;
Голкипер "Славии" Ондржей Коларж пропустил от "Боруссии" 2 мяча. Фото: УЕФА

Голкипер "Славии" Ондржей Коларж запомнился роскошным финтом в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Д.

Об этом сообщает "Футбол 24".

Коларж стал одним из героев матча против дортмундской "Боруссии", неоднократно спасая ворота своей команды от возможного гола.

В одной из очередных атак голкипер невероятным финтом оставил в дураках защитника немецкой команды Ашрафа Хакими, который пытался отобрать мяч в Ондржея. Этот футбольный трюк был признан лучшим моментом дня в Лиге чемпионов.

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Пражская "Славия" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов уступила дортмундской "Боруссии" со счетом 0: 2 и занимает последнее место в своей группе.

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