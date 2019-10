Голкипер "Славии" эффективным финтом обыграл нападающего "Боруссии"

Голкипер "Славии" Ондржей Коларж запомнился роскошным финтом в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Д.

Об этом сообщает "Футбол 24".

Коларж стал одним из героев матча против дортмундской "Боруссии", неоднократно спасая ворота своей команды от возможного гола.

В одной из очередных атак голкипер невероятным финтом оставил в дураках защитника немецкой команды Ашрафа Хакими, который пытался отобрать мяч в Ондржея. Этот футбольный трюк был признан лучшим моментом дня в Лиге чемпионов.

Keeper under pressure! 😬



Ondřej Kolář: I've got this 😎#UCL | @MastercardUK pic.twitter.com/xGWZ7c17j3