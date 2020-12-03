Голкипер "Шахтера" попал в символическую сборную Лиги чемпионов

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин попал в символическую сборную тура Лиги чемпионов.

УЕФА выбрал символическую сборную 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, место в которой нашлось вратарю "Шахтера" Анатолию Трубину, сообщает официальный сайт организации.

Пару нападающих составили Неймар и Оливье Жиру с ПСЖ и "Челси". В полузащите оказались сразу два игрока "Брюгге" - Шарль де Кетеларе и Ноа Ланг, вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза, герой "Истанбул Башакшехира" Махмед Кавечи и лидер "Марселя" Димитри Пайе. Троицу же защите образовали Рафаэль Геррейро с "Боруссии" Дортмунд, Кристиан Ромеро с "Аталанты" и Александр Шольц с "Митьюлланда".

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В 5-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" победить "Реал" - 2:0. Анатолий Трубин смог спасти свою команд в нескольких выпадах.