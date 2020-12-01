Почему "Шахтер" победил "Реал"

В 5 туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" - 2:0. Что нужно знать о матче?

Команды играли не в оптимальных составах. Зинедин Зидан не смог рассчитывать на 5 основных игроков во главе с капитаном Серхио Рамосом. Луиш Каштру остался без выбора защитников.

Каштру переиграл Зидана. "Горняки" использовали такую ​​же тактику, как в первом матче команд. "Шахтер" выстроил 3 линии обороны. Атаки строились через быстрый выход из обороны. "Реал" играл первым номером, через позиционную атаку и контроль мяча. "Сливочным" крайне трудно были проходить количественную оборону соперника, а контратаки "Шахтера" были гораздо острее. Подобный рецепт принес команде Каштру победу в Мадриде.

Рафаэль Варан стал главным антигероем матча. Французский защитник гостей рисковал получить удаление за фол последней надежды, потом привез первый гол в собственные ворота.

Первый гол решил судьбу матча. После пропущенного мяча "Реал" совсем потерял всякую уверенность в собственных силах. Не создав у ворот Анатолия Трубина фактически ничего за второй тайм. "Горняки" наоборот почувствовали уверенность и спокойно довели игру до победы.

"Сливочным" крайне трудно были проходить количественную оборону соперника, а контратаки "Шахтера" были гораздо острее. Подобный рецепт уже принес команде Каштру победу в Мадриде

"Шахтер" из-за травм остался без двух форвардов. После столкновения с Вараном не смог продолжить матч Жуниор Мораес. Заминиший его Дентиньо тоже не смог закончить игру из-за повреждения.

Витао дебютировал в Лиге чемпионов. Бразильский защитник "горяков" получил свой шанс, потому что Давид Хочолава и Сергей Кривцов оказались вне игры из-за травм. Витао удалось избежать грубых ошибок.

Погода нивелировала преимущество "Реала" в классе. Тяжелое поле не позволило гостям продемонстрировать свое превосходство в классе. На первое место вышли желание, мотивация и физические кондиции.

"Шахтер" заслужил победу. "Горняки" нивелировали сильные стороны соперника. Смогли выдержать стартовый натиск и ждали своего шанса в контратаках и ошибках соперника. "Реал" без командных и индивидуальных скоростей ничего не смог сделать с позиционной защитой соперника.

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Следующий свой матч в Лиге чемпионов "Шахтер" проведет 9 декабря В гостях против "Интера". Начало игры - в 22. 00.