Голкипер "Ливерпуля" провалил игру из "Манчестер Сити"

В первом круге команды сыграли вничью. Фото Рейтер

"Манчестер Сити" с Александром Зинченко в составе разгромил на выезде "Ливерпуль" - 4:1 и оторвался от ближайших преследователей в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Матч провалил голкипер хозяев Алиссон Беккер. Два из четырех голов - на его совести. Бразилец "переломил" ход встречи при счете - 1:1. Дважды подряд он возился с мячом подарив его форвардам соперника. Следствием такой расхлябанности стали гола Гюндогана и Стерлинга. При счете 1:3 отыгрываться уже было некорректно.

Хотя поначалу казалось, что именно Алиссон и Гюндоган будут героем и антигероем встречи. На 34-ой минуте Стерлинг удачно наткнулся в чужой штрафной на ногу Фабиньо. Однако Гюндоган ударил в небеса. Когда же аналогичная ситуация возникла у ворот гостей, Салах реализовал свой шанс на отлично. Английские режиссеры показали, куда бьет свои пенальти Салах. Четыре из 5 ударов в этом сезоне пришлись в правый от голкипера угол, и только один - в левый. Тем не менее голкипер "Сити" Эдерсон показал, что он этой статистикой не интересовался и прыгнул влево.

Хотя поначалу казалось, что именно Алиссон и Гюндоган будут героем и антигероем встречи

Впрочем к этому моменту хозяева уже проигрывали. Стерлинг завершил один из своих многочисленных рейдов пасом на Фодена, а после Фила в пустые ворота добил неудачный пенальтист Гюндоган. Впоследствии он оформил дубль, после первой с ошибок Алисона. А когда Стерлинг забил третий мяч после второй ошибки голкипера хозяев, вопрос о победителе был снят.

Великолепный матч провел Фил Фоден. Именно он забил последний гвоздь в крышку гроба "Ливерпуля", осуществив сольный проход по правому флангу и завершив его мощным ударом над руками Алиссон.

Очень достойно на поле выглядел Александр Зинченко. Он совсем съел Салаха на своем левом фланге и, если бы не пижонская ошибка центрального защитника Диаша, который пятой попытался отпасовать на Зинченко и привез пенальти, то Салаху вообще не было бы чего вспомнить. Александр почти не ошибался на своем фланге, несколько раз удачно выводил команду из обороны в атаку и заслужил комплименты. Лишь раз Александру-Арнольду удалось раскрутить на фланге украинца, но ничего большего от углового хозяева не достигли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" забили шесть мячей на двоих

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 22 матчах набрали 50 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Ливерпуль" (40) - на 4-м месте. В "горожан" еще один матч в запасе.