Голкипер "Бохума" опозорился во время исполнения пенальти

Мануэль Риманн выступает за "Бохум" с 2015 года. Фото: Instagram.com/man_u1988/

В матче 11-го тура Бундеслиги "Бохум" победил "Хоффенхайм" -2:0.

Хозяева открыли счет в середине первого тайма, а спустя еще десять минут получили право на пенальти.

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К отметке подошел голкипер Мануэль Риманн, но пробил столь же неловко. Мяч пролетел над воротами соперника.

"Хоффенхайм" пытался спастись от поражения. В компенсированное время на подачу из углового ушел даже голкипер, но все завершилось крушением. Мячом завладел "Бохум". Милош Пантович забил уже в пустые ворота со своей половины поля.

Лидером Бундеслиги является "Бавария". На втором месте "Боруссия" - Дортмунд, отстающая на четыре очка. "Бохум" на 12 месте, а "Гоффенхайм" на две позиции выше.