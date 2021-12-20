Гол плюс пос. Яремчук провел лучший матч за "Бенфику" за четыре месяца

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

Форвард сборной Украины и лиссабонской "Бенфики" 26-летний Роман Яремчук провел удачный матч за "Бенфику".

Украинский нападающий отметился голом и результативной передачей в поединке "Бенфики" против "Маритимe".

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"Бенфика" с помощью Яремчука разгромила "Маритиму" – 7:1. При этом украинец забил сам и отдал голевую передачу на Рафу Силву.

Это первые результативные действия экс-динамовца в чемпионате Португалии с 25 сентября - тогда он сделал дубль в ворота "Витории Гимараеш", а в Лиге чемпионов украинец забил в ворота "Динамо" 9 декабря.

Роман Яремчук перешел в "Бенфику" из "Гента" летом 2021 года."Бенфика" находится на третьей строчке в чемпионате Португалии, уступая "Порту" и "Бенфике" четырьмя очками. В следующем туре команда украинца сыграет против "Порта".