Гол на последней секунде. Гандбольная сборная Украины стартовала с поражения на Евро-2020

Перед решающим голом Украина сравняла счет

Мужская сборная Украины по гандболу проиграла Северной Македонии 25:26 в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2020.

В Вене наша гандбольная сборная стартовала матчем против фаворита группы. Северная Македония доказала свой статус, обыграв Украины 26:25. В конце поединка наши гандболисты догнали соперника в счете после голов Остроушко и Гурковского, но за секунду до окончания игры македонцы забросили победный мяч. Об этом сообщает Укринформ

В другом матче нашей группы Австрия обыграла Чехию 32:29.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Любовь и смерть. В Польше трагически погибла российская гандболистка

Во втором туре 12 января сборная Украины сыграет против Австрии. В следующий раунд чемпионата выходят по две лучшие команды из группы.