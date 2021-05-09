Гол Безуса не спас "Гент" от поражения

Роман Безус разыгрался на финише чемпионата. Фото: ua.tribuna.com

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус отметился забитым мячом в матче плей-офф чемпионата Бельгии - "Стандард" - "Гент". На 8-ой минуте Роман открыл счет в матче.

Украинский полузащитник получил разрезной пас и поймал на противоходе вратаря "Стандарда". Это был третий гол Безуса в нынешнем чемпионате Бельгии.

К сожалению, этот гол не помог команде разжиться хотя бы очком. Во второй половине игры "Стандард" перехватил инициативу и забил дважды - на 61 и 77-ой минутах. В итоге победил "Стандард" - 2:1.

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"Гент" занимает 7 место в чемпионате и имеет призрачные шансы завоевать путевку в Кубок конфедераций. Кроме Безуса за "Гент" выступает еще один украинец - Роман Яремчук. Он является лучшим бомбардиром клуба - 17 голов в чемпионате.