Гол Яремчука не спас "Бенфику" от поражения в матче против "Порту"

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

В матче 16 тура чемпионата Португалии "Бенфика" в гостях проиграла "Порту" – 1:3.

К концу первого тайма хозяева дважды забили в ворота "Бенфики".

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Гости ответили забитым мячом Романа Яремчука в начале второго тайма. Но борьбы не вышло из-за изъятия в составе "Бенфики" Алмейды. В середине второго тайма "Порту" забил третий гол.

Это был первый матч лиссабонцев после увольнения Жорже Жезуша. Команду на временной основе возглавляет Нельсон Вирисимо.

Яремчук в нынешнем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах за "Бенфику". Украинец забил семь голов и сделал пять результативных передач.

Бенфика занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии. 9 января лиссабонцы сыграют против "Пасуш де Феррейры".