"Глоток свежего воздуха" - Шевченко прокомментировал первую победу во главе "Дженоа"

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал первую победу во главе генуэзской команды в матче против "Салернитаны" - 1:0 в Кубке Италии.

Украинский тренер считает, что победа должна добавить сил "Дженоа" в следующих матчах, пишет Трибуна.

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"Возможно, это немного преувеличено, но это, безусловно, глоток свежего воздуха, который нам нужен, чтобы вернуть уверенность. Это была заслуженная победа, если не считать неудачный отрезок в середине матча. Ребята хорошо отыграли.

Я знал, что столкнусь с некоторыми трудностями, но постепенно мы стараемся работать, чтобы справиться с ними. У нас будет два сложных матча (против "Лацио" и "Аталанты". -Gazeta.ua). Необходимо извлекать очки до открытия трансферного окна. Какое-то время мы искали усиление. Но пока удовлетворены счетом 1:0 против "Салернитаны", - сказал Шевченко.

"Дженоа" в рамках Серии А занимает 18-е место турнирной таблицы и ведет борьбу за выживание. 17 декабря команда Андрея Шевченко на выезде сыграет с "Лацио", старт игры в 19:30. Отчет об игре читайте на нашем сайте. В предыдущих пяти матах чемпионата Италии "грифоны" смогли завоевать только одно очко в матче против "Удинезе". "Дженоа" проиграл "Роме", "Ювентусу", "Милану" и "Сампдории". Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Предыдущим местом работы тренера была сборная Украины.