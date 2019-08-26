Главный тренер "Аталанты" раскритиковал Малиновского

Малиновский не смог впечатлить тренера "Аталанты" Гасперини в первой официальной игре сезона

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал дебют полузащитника Руслана Малиновского в матчепротив СПАЛа .

Наставник считает, что украинский хавбек должен больше играть в центре поля.

"Малиновскому нужно больше бороться в центре поля. Он может действовать намного лучше", — цитирует Гасперини Calcioatalanta.it.

Малиновский начинал поединок против СПАЛа на скамейке запасных. Во втором тайме на 54-й минуте украинец заменил Ремо Фройлера и тем самым дебютировал за "Аталанту" в официальном матче.

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Малиновский перебрался в "Аталанту" нынешним летом за 13,7 миллионов евро, подписав 5-летний контракт. До этого полузащитник выступал за "Генк", в составе которого в прошлом сезоне стал чемпионом Бельгии.