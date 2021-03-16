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вторник, 16 марта 2021 13:01

Главный стадион Западной Украины хотят назвать им. Степана Бандеры

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Главный стадион Западной Украины хотят назвать им. Степана Бандеры
"Арена Львов" принимала матчи Евро-2012. Фото: ФК "Арена Львов".

Главную арену Западной Украине "Львов Арене" хотят назвать в честь Степана Банедры.

Депутаты Львовского областного совета уже поддержали обращение к Кабинету министров Украины и Министерства молодежи и спорта Украины о присвоении "Арене Львов" имени Бандеры, сообщает "Футбол 24".

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Соответствующее обращение во время сессии 16 марта поддержали 68 депутатов Львовского облсовета, еще семеро не голосовали.

Окончательное решение должен принять Кабинет министров Украины, поскольку стадион находится в государственной собственности. Львовский областной совет неоднократно предлагала передать арену в собственность территориальной общины, но не нашла поддержки в этом.

Арена Львов был построен в 2011 году. Рассчитан на 34 915 зрителей.

Стадион был построен для проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2012. Он стал третьим самым дорогим стадионом в истории Украины после НСК "Олимпийский" и "Донбасс Арены"

28 и 31 апреля стадион должен принять матчи сборной Украины в квалификации к Кубку мира против Финляндии и Казахстана соответственно.

На стадионе проводят свои домашние матчи львовские команды УПЛ - ФК "Львов" и "Рух".

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