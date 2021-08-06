Главная надежда Украины на Олимпиаде хочет побить мировой рекорд 34-летней давности

Ярослава Магучих выиграла почти все старты в 2021 году. Фото: Reuters

В субботу, 7 августа, в 13:35 по киевскому времени на старт выйдет одна из главных надежд сборной Украины, прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Девушка выиграла почти все старты в 2021 году, за исключением британского Гейтсхеде, где ее не допустили к соревнованиям из-за того, что нарушила карантин и вышла в город.

Рассказываем о спортсменке.

Магучих родилась в Днепре 19 сентября 2001. Заниматься легкой атлетикой начала с 7 лет. Спорт появился в жизни благодаря сестре. В первом классе она взяла Ярославу с собой на тренировки. Девочке понравилось бегать, прыгать и тренироваться в целом.

Сейчас она является студенткой третьего курса Днепровского высшего училища физической культуры. Ярославу тренирует Татьяна Степанова. Первую знащучую победу Магучих одержала в 2017 году, победив на юношеском чемпионате мира в кенийском Найроби с результатом 1,92 м.

Уже в июле 2018 на чемпионате Европы по легкой атлетике U-18 в венгерском Дьере был разыгран комплект медалей в женских прыжках в высоту. Ярослава завоевала золото. Для победы ей хватило бы результата 186 см. Однако на этом украинка не остановилась и начала погоню за рекордом турнира. С третьей попытки она сумела взять высоту 1,94 м - новый рекорд юношеских чемпионатов Европы.

В октябре 2018 Магучих победила на Юношеских Олимпийских играх в Аргентине. На первом этапе Ярослава показала результат 1,92 м, на втором - 1,95 м, что стало тогда ее личным рекордом.

Чемпионка Мария Ласицкене из России опередила Магучих только по количеству попыток

В позапрошлом сезоне Ярослава в свои 17 лет завоевала золото на чемпионате Европы U-20 и победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в катарской Дохе (самая молодая победительница этапа в истории легкой атлетики). 19 сентября 2019 ей исполнилось 18 лет и менее чем за две недели она стала второй на взрослом чемпионате мира по фантастическим результатом - 2.04 м. Чемпионка Мария Ласицкене из России опередила Магучих только по количеству попыток.

"Когда на чемпионате мира я взяла 2.02 метра с первой попытки, то, наверное, адреналин заиграл и я захотела прыгнуть еще выше - 2.04. Почему нет? Хотела попробовать. Попробовала - взяла. Когда я прыгнула 2.04, то поняла - это уже круто. Взяла с третьей попытки. До сих пор не верю в это. Ждала, что будут такие высокие результаты в финале, это же взрослый чемпионат мира. Понимала, что будет сложно. Но я очень довольна после своих прыжков. Победила саму себя, наверное. Два личных рекорда ", - рассказала Магучих.

По словам тренера Магучих - Татьяны Степановой двойного рекорда в Дохе могло и не быть: "Я хотела, чтобы Ярослава закончила соревнования после преодоления высоты 2.02 метра. Но она захотела прыгать на 2.04, и я не возражала. А вот дальше соревнования решили не продолжать, чтобы поберечь ее. Ведь тогда Ярославе исполнилось всего 18 лет ".

Главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышнык уверен, что Ярослава правильно сделала, когда пошла на покорение второго рекорда: "Когда Магучих прыгнула 2.02, то это был сумасшедший взрыв эмоций. То, что сделала сваи магучие, это просто фантастика! Она уже обрадовалась, когда взяла 2.02. Было ясно, что она с медалью и никто ее не отберет. Они с тренером еще думали прыгать 2.04 или нет. Я говорю: конечно же прыгать и пробовать. она пошла и взяла эту высоту. Два мировых рекорда среди юниоров".

Сегодня Ярослава Магучих вместе с другой талантливой прыгунья в высоту Юлией Левченко считаются нашими медальными надеждами на Олимпиаде-2020 в Токио. По мнению Тыртышныка, Магучих и Левченко - потенциальные лидеры мировой легкой атлетики на ближайшие годы.

"Во-первых, надо говорить о том, что Магучих реально суперталантливый девочка, как и Юля Левченко. Плюс они правильно с тренером подбирают работу для этого возраста не форсируют нагрузки. Я знаю, как они тренируются: там нет сверхнагрузок. Работа проводится грамотная , достаточно спокойная, планомерная.

В легкой атлетике бывают "скороспелые" спортсмены и, зачастую, это достигается за счет непомерных нагрузок для данного возраста. Но в Ярославы Магучих и Юлии Левченко этого нет. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее: вскоре эти девушки начнут доминировать в мире. Конечно, Мария Ласицкене сильная спортсменка, но Ира Геращенко и Юля Левченко ее обыгрывали. Она также не железная ", - рассказал Тыртышнык.

В начале 2020 Ярослава не остановилась на достигнутом и установила несколько мировых рекордов. Сначала Магучих уверенно выиграла Мемориал Демьянюка во Львове и повторила рекорд Украины по прыжкам в высоту в помещениях, взяв высоту 2,01 м. Этот результат стал мировым рекордом среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.

А через две недели украинка побила свой же рекорд U-20 в помещении на турнире в Карлсруэ. Украинка прыгнула на 2,02 м.

В новом 2021 году Магучих феерично одержала первую победу в 2021 году. Сначала ей не было равных на "Рождественских стартах" в Киеве - 2.02 м. Этот результат стал повторением рекорда Украины в помещении. Интересно, что спортсменка побила собственный же рекорд, который установила в 2020 году в Карлсруэ.

Впоследствии Ярослава одержала победу в итальянском городе Удине, где взяла высоту 2 метра.

Пока даже не могу поверить, что мне это удалось. Счастье переполняет!

2 февраля украинка с мировым рекордом триумфально победила на турнире в Словакии. Отныне 2.06 м - новый национальный рекорд Украины по прыжкам в помещении. Также эта высота - четвертая в истории в мире. Результат Магучих также стал лучшим среди спортсменов до 20 лет в истории.

"Прежде всего, я искренне благодарю моего тренера. Без нее этот результат сегодня не был бы возможным. Я ехала в Банску Быстрицу, с целью поднять свой личный результат на 1 см и преодолеть 203 см. Но взяв эту высоту, я уже думала остановиться, ведь это наше с тренером правило. Но потом решили попробовать выполнить хотя бы одну попытку на 206 и это было невероятно".

"Пока даже не могу поверить, что мне это удалось. Счастье переполняет! Продолжать соревнования дальше, наверное, было бы слишком.

Уже на Олимпиаде Ярослава может замахнуться на мировой рекорд Стефки Костадиновой - 2 метра 9 сантиметров.

Ярослава говорит, что сейчас в 19 лет спорт для нее на первом месте. Поэтому тренировки и соревнования занимают все время. Ну и еще немного времени уходит на учебу. За прошлый год она существенно подтянула английский. Цель №1 - стать олимпийской чемпионкой. По завершении карьеры планирует стать тренером. А к предложениям стать моделью относится скептически.

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Кроме Ярославы Магучих в финал пробились две украинки. Ирина Геращенко имеет личный рекрод - 199 сантиметров. Юлия Левченко прыгала на 202 сантиметра. Главной соперницей украинки будет Мария Ласицкене из России.Ее рекорд - 206 сантиметров.