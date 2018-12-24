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понедельник, 24 декабря 2018 19:11

Глава украинского биатлона рассказал, готов ли уйти в отставку

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Глава украинского биатлона рассказал, готов ли уйти в отставку
Брынзак прокомментировал возможную отставку. Фото: realist.online

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал, готов ли покинуть свою должность.

"Допустим, я поддамся на волну негативных высказываний и уйду из биатлона. Я готов хоть сегодня. И что дальше? Сразу уходят все спонсоры, которые поддерживают команду на основе личных контактов. И кто будет вникать, заниматься всем этим? У меня еще хватает сил и знаний, чтобы развивать биатлон в Украине на достойном уровне.

Это только кажется, что все хорошо, механизм работает сам по себе и надо просто молодого менеджера. А на самом деле каждый день приходится вникать в огромное количество проблем, понимать, что происходит на самых разных направлениях. В этом году исполнилось 20 лет, как я руковожу федерацией. За этот период только на зимних международных стартах разного уровня завоевано 355 медалей.

Каждый день приходится вникать в огромное количество проблем, понимать, что происходит на самых разных направлениях

В то время как до 1998 года – всего 25. Конечно, без ошибок не обходилось – не ошибается только тот, кто не работает. Но сказать, что наша команда работала неэффективно – большая несправедливость. Я уверен, что после предыдущей Олимпиады мы обязаны создать команду на Пекин-2022. Это вопрос принципа.

С одной стороны, у нас кричат: давайте спорт, надо молодежь подтягивать. А посмотрите, что творится на местах? В Тернополе единственную специализированную биатлонную школу закрыли, с базой и трассой так ничего и не решили. В Буковеле собрались строить комплекс – по сомнительным мотивам сорвали тендер. В Сумах трасса аварийная, не ремонтируется.

В Тысовце трасса аварийная, на ней уже нельзя тренироваться. Школы на местах не финансируются. Ничего подобного нет ни в одной стране! Там люди приходят на тренировку – вот вам лыжи, винтовка, патроны, лыжероллерная трасса, мишени, транспорт – все налажено.

А у нас ни одной трассы, ни одного стрельбища нормального. Пока еще занимается ребенок – куда ни шло, а как только постарше, и в национальную команду не попал – нет ни зарплат, ни обеспечения, нет резона продолжать заниматься.

Потому и имеем – в юношеских соревнованиях участвует больше сотни человек, а у взрослых с трудом наскребаем состав из 7-8 спортсменов. Потому что на местах для вот этого переходного этапа нет условий, чтобы растить и готовить спортсменов. И никому не интересно этим заниматься: выстроить систему, чтобы развивался спорт, поднимать материальную базу", – заявил Брынзак Biathlon.com.ua.

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4 этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе 10 января.

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