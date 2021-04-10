Героический "Мариуполь" не устоял против "Шахтера"

Тайсон пропустил самый важный матч своей жизни. Фото: "Шахтер"

В Киеве завершился матч чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и "Мариуполем". В принципиальном дерби украинского футбола борьбы не получилось. На этот раз сильнее оказался "Шахтер" - 3:0. Голы забивали Мораес (дважды) и Манор Соломон.

Дончане раз запретили играть арендованным футболистам, что, безусловно, добавило перца в и без того горячее противостояние. Никто не хотел уступать. Горняки больше владели инициативой, но мяч упорно обходил ворота. Так продолжалось до 33-ей минуты, когда Мораес обыграл трех защитников и сильно и точно пробил - 1:0.

Буквально за две минуты, пока защитники "Мариуполя" выясняли, кто из них провинился больше, Манор Соломон на минуту освободился от опеки и пробил под штангу - 2:0.

Однако азовцы и не думали сдаваться. Кто знает, как бы закончился матч, если бы не тренер горняков Луиш Каштру. Он бросил в бой свои лучшие силы - атакующих игроков Мудрыка и Судакова. Однако окончательно убили интригу не они, а арбитр Абдула, который назначил 100% пенальти в ворота Гальчука. Никто из игроков "Мариуполя" и не думал спорить с судьей.

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"Шахтер" сократил до четырех баллов отставание от киевского "Динамо". Подопечные Луческу чуть позже играть в гостях против "Днепра". Третью строчку турнирной таблицы удерживает луганская "Заря".