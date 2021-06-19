Германия разбила Португалию – 4:2

Несмотря на гол Роналду снова выглядел обиженным. Фото: Reuters

Сборная Германии в Мюнхене разбила сборную Португалии со счетом - 4:2. Игра вполне может претендовать на лучшую на этом первенстве Европы. У немцев забивали Кай Хаверц и Робин Госенс. Плюс дважды в свои ворота отправляли мяч португальцы Рубен Диаш и Рафаэл Геррейро. В Португалии отличились Криштиану Роналду и Диогу Жота.

Выдающуюся игру сыграл Робин Госенс. Одноклубник нашего Руслана Малиновского просто разрывал левый фланг обороны португальцев. Он забил гол, отдал две голевые передачи. Плюс один из забитых Госенсом мячей было отменено после офсайда в Сержа Гнабри. Португальцы просто не знали, что делать с левым защитником Германии.

До времени замены Госенса Германия производила очень сильное впечатление. Высокие скорости, тотальный прессинг, игра в одно касание. Это была уже не та Германия, безвольно уступила сборной Франции. Немцы в случае победы в последнем туре вполне могут занять первое место, если Франция и Португалия сыграют вничью.

Криштиано Роналду не сыграл выдающийся матч, но забил 107 гол за сборную. До рекорда иранца Али Даеи остается два мяча. Если Португалия пройдет дальше, то вполне можно рассчитывать, что рекорд падет уже на этом Евро.

Сборная Германии вернула статус фаворита этого Евро. Немцы после стартовой неудачи и провала на Кубке мира пошатнули веру в себя, но сегодня Госенс ​​и компания вернулись в список претендентов на чемпионство.

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После сегодняшнего тура лидером группы остается сборная Франции - 4 зачетных балла. В Германии и Португалии - по 3. Сборная Венгрии имеет 1 очко. Заключительный тур в этой группе будет сыгран 23 июня. Германия примет Венгрию, а Португалия - Францию.