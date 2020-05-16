"Гент" с украинцами в составе будет выступать в Лиге чемпионов

Клуб "Брюгге" в 16-й раз стал чемпионом Бельгии. За эту команду выступает украинский защитник Эдуард Соболь, который в чемпионате сыграл 26 матчей и отдал 4 голевых передачи.
На заседании бельгийской лиги было принято решение досрочно завершить сезон при поддержке большинства клубов. Окончательное голосование несколько раз переносили из-за ожидания конкретных указаний властей.
"Брюгге" опережал идущий вторым "Гент" на 15 очков. Вице-чемпионами Бельгии стали Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.
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Оба клуба смогут выступить в Лиге чемпионов 2020/21.
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