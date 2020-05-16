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суббота, 16 мая 2020 09:32

"Гент" с украинцами в составе будет выступать в Лиге чемпионов

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&quot;Гент&quot; с украинцами в составе будет выступать в Лиге чемпионов
Роман Яремчук может дебютировать в Лиге чемпионов. Фото Рейтер

Клуб "Брюгге" в 16-й раз стал чемпионом Бельгии. За эту команду выступает украинский защитник Эдуард Соболь, который в чемпионате сыграл 26 матчей и отдал 4 голевых передачи.

На заседании бельгийской лиги было принято решение досрочно завершить сезон при поддержке большинства клубов. Окончательное голосование несколько раз переносили из-за ожидания конкретных указаний властей.

"Брюгге" опережал идущий вторым "Гент" на 15 очков. Вице-чемпионами Бельгии стали Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

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Оба клуба смогут выступить в Лиге чемпионов 2020/21.

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Дата
16
мая

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