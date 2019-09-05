Гендиректор украинского футбольного клуба показала полуобнаженные фото

Красиво умеют отдыхать не только футболисты, но и руководители клубов.

Генеральный директор футбольного клуба "Верес" Ирина Теслюк, который в позапрошлом году выступал в украинской Премьер-лиге, поделилась своими фотографиями с отдыха.

Одна из руководителей второлигового клуба провела свой отдых на берегу моря.

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

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"Верес" - украинский футбольный клуб, представляющий город Ровно. Создан в 1957-м. Выступает во второй лиге Украины. Участник высшей лиги Украины в сезонах 1992/93 - 1994/95, 2017/18. Полуфиналист Кубка Украины 1993/94. В 2000-х играл во второй лиге. 29 апреля 2011-го потерял профессиональный статус . Летом 2015-го клуб был восстановлен.