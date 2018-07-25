Гассиев рассказал, готов ли к реваншу с Усиком

Усик победил Гассиева по оценкам судей. Фото: Meduza

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе, россиянин Мурат Гассиев рассказал, готов ли провести реванш против Александра Усика.

"Реванш? Пока никаких разговоров не было. В контракте это не было указано, но все может поменяться в любой момент.

Если это будет интересно фанатам и любителям бокса, то в любое время и место", - сказал Гассиев КРЫЛЬЯ TV.

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После победы над Гассиевым Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.