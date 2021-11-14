Гармаш вспомнил, как Петраков привез его в Киев

Гармаш играет за "Динамо" с 2009 года. Фото: dynamo.kiev.ua

Игрок сборной Украины Денис Гармаш вспомнил, как нынешний тренер команды Александр Петраков привез его в Киев

Мы были в Никополе, в финале турнира играли. Я играл тогда за луганское училище. Мы играли полуфинал, на следующий день ко мне подошел Дмитрий Кушниров, он сейчас в полиции работает. Они хотели другого мальчика взять, но Петраков предложил взять меня. Подошли, спросили, хочу ли я. Я сказал, что подумаю.

Я молодой был, 16 лет. Дома друзья, а там никого не знаю. Не хотелось терять друзей. Потом мама просто собрала мои вещи и мы переехали в Киев.

Я месяца два играл в "змейку" на телефоне постоянно, было не по себе. Потом познакомился со всеми, начал осваиваться. Потом в "Динамо-3" попал, потом в "Динамо-2" и пошла карьера.

Петраков как был — таким и остался. Он всегда на 100% своей работе отдавался, максимальная концентрация. Он так и остался честным, порядочным человеком. У него свое мнение, он ни к кому не прислушивается", — сказал Гармаш.

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Сборная Украины при Александре Петракове сыграла 4 матча — три ничьи с Казахстаном, Боснией и Францией и победа над Финляндией. 16 ноября Украина сыграет последний матч отбора против Боснии.