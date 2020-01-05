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воскресенье, 05 января 2020 20:35

Гармаш перешел в "Ризеспор"

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Гармаш перешел в &quot;Ризеспор&quot;
гармаш начал играть еще при тренере Газзаеве

Турецкий "Ризеспор" официально подтвердил аренду полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша. Футболист присоединится к команде на тренировочном сборе в Анталье.

29-летний украинец будет выступать за турецкий клуб до конца сезона 2019/20. Сообщает "Трибуна".

На счету хавбека 1 гол и 2 ассиста в 20 матчах текущего сезона.

Тransfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро. В начале 2018 года "Динамо" продлило с ним контракт на 4 года.

За "Ризеспор" играет Николай Морозюк.

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После 17 туров команда идет 12-й в турнирной таблице чемпионата Турции.

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Дата
05
января

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