"Галатасарай" заинтересовался лидером "Динамо"

Виктор Цыганков забил 3 мяча в текущем сезоне УПЛ. Фото: ФК "Динамо"

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков входит в сферу интересов "Галатасарая".

За прогрессом 22-летнего футболиста в последнее время внимательно следят скауты стамбульского гранда, которые уже подготовили несколько отчетов по Цыганкову и предоставили на рассмотрение руководству и главному тренеру команды Фатиху Териму.

Решение о возможных переговорах с "Динамо" по трансферу Цыганкова будет принято в ближайшее время, после того, как свой вердикт по игроку объявит Фатих Терим, информирует "sport.ua"

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Виктор Цыганков уже 4 сезон играет в первой команде "Динамо", по данным трансфермаркету его стоимость составляет 20 млн евро. Контракт игрока с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года.