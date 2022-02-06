Фьюри сравнил Усика с Мухаммедом Али

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался об украинском чемпионе по версиям WBA, WBO и IBF Александре Усике.

По словам британского боксера, ему лучше боксировать против Усика, чем своего соотечественника Энтони Джошуа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали виновного в срыве поединка Усик – Фьюри

"Усик – хороший боксер. Он – очень талантливый боец ​​первого тяжелого веса. Но я не думаю, что он достаточно хорош. По нему легко попасть, он маленький, лёгкий, недостаточно быстрый. Полагаю, что он нормальный боксер. У него достойный бокс, он выглядит как Мухаммед Али по сравнению со стариганом Энтони Джошуа.

Усик чем-то похож на Томаша Адамека, если вы такого помните. Он тоже был хорошим боксером, а затем поднялся в тяжелый вес, чтобы подраться с гигантом в лице Виталия Кличко, и досрочно проиграл. Честно говоря, я думаю, что Усик на том же уровне - те же габариты, та же скорость, оба были чемпионами", - сказал Фьюри в комментарии ESPN.

Следующим соперником Тайсона Фьюри будет Диллиан Уайт. Поединок намечен на первую половину 2022 года. Усик в это время должен провести реванш против Энтони Джошуа. В сентябре 2021-го Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе после победы над Джошуа в Лондоне.