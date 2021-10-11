Фьюри сломал руку и палец Уайлдеру

Тайсон Фьюри имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Фото: Getty Images

После боя Тайсон Фюри - Деонтей Уайлдер американский боксер получил серьезные травмы.

Тренер американца Малик Скотт сообщил, что его подопечный обратился к врачам после поединка против Фьюри, сообщает Fightnews.

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"После боя мы сразу же обратились к врачу, так как у него травмирована губа и сломана рука с пальцем. Но жизнь продолжается.

Я всегда говорил, что Фьюри не просто хорош, а чертовски хорош. И сегодня я осознал, что он великий боец. Огромное уважение ему. Деонтей показал себя замечательно, но Фьюри оказался еще лучшим и победил", - сказал Скотт.

Тайсон Фьюри победил нокаутом Деонтея Уайлдера в 11 раунде. Теперь британец ждет второго поединка Усик - Джошуа, чтобы провести объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.