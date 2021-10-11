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понедельник, 11 октября 2021 09:36

Фьюри пожелал Усику удачи во втором поединке против Джошуа

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Фьюри пожелал Усику удачи во втором поединке против Джошуа
Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC 33-летний Тайсон Фьюри пожелал Александру Усику удачи в реванше с Энтони Джошуа.

Накануне боя за чемпионский титул с американцем Деонтеем Уайлдером британский боксер сделал неожиданное обращение в адрес Усика, которое записал и разместил в соцсетях президент WBC Ukraine Николай Ковальчук.

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"Привет, Александр! Очень хороший поединок, очень-очень хороший боксер, я действительно получил удовольствие! Удачи и да благословит тебя Господь Сделай свое дело в матче-реванше !!!", - сказал Тайсон.

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой стороны планировали провести в феврале.

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Дата
11
октября

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