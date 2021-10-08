Джошуа согласился драться с Усиком в Киеве

Александр Усик перешел в супертяжелою категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе 31-летний Энтони Джошуа готов провести реванш с Александром Усиком в Киеве.

Промоутер британца Эдди Хирн рассказал о деталях переговоров по второму поединку подопечного с Усиком, сообщает BBC Sport.

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"Усик говорил, что в Киеве может состояться реванш. Джошуа считает это захватывающим. У меня есть желание провести реванш в Великобритании. У нас также есть предложения с Ближнего Востока. Но посмотрим, какая возможность окажется лучшей для обоих бойцов. Я не думаю, что место проведения боя сильно повлияет на то, как должен драться Джошуа", - сказал Хирн.

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой стороны планировали провести в феврале.