Фьюри обозвал Усика бомжом

Ближайший бой Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера состоится в феврале

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) выразил недовольство тем, что WBO вместо него назначила обязательным претендентом на титул организации украинца Александра Усика (17-0, 13 КО).

Британец также резко высказался в адрес президента организации Пако Валькарселя после того, как тот выдвинул идею о проведении боя между Фьюри и проспектом из Узбекистана Баходиром Жалоловым (6-0, 6 КО). Об этом сообщает sportarena.com

"Может быть, я и послушал бы Валькарселя, если бы они не убрали меня с первого места в рейтинге WBO и не поставили вместо меня какого-то бомжа с одним боем в хэвивейте".

Если действующий обладатель пояса по версии WBO Энтони Джошуа освободит его, то обязательным претендентом на титульный бой организации станет именно Усик.

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На данный же момент украинец близок к проведению поединка против Дерека Чисоры. Встреча Усика с британцем должна состояться в конце марта.