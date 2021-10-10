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Фьюри нокаутировал Уайлдера, побывав в двух нокдаунах

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На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США, завершился один из крупнейших боксерских поединков нынешнего года. В нем встретились два звездных супертяжеловеса - чемпион мира по версии WBC, британец Тайсон Фьюри и бывший многолетний обладатель этого титула, американец Деонтей Уайлдер. Победу ожидаемо одержал Фьюри - нокаутом в 11-м раунде. При этом сам британец в 4-м раунде дважды побывал в нокдауне.

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Соперники встречались в третий раз. В декабре 2018-го Фьюри в качестве претендента на титул WBC перебоксировал чемпиона, но дважды побывал в нокдауне и судьи зафиксовали ничью. Поэтому Уайлдер сохранил свой титул WBC. А в феврале 2020-го британец уверенно разобрался со своим антагонистом, победив техническим нокаутом в 7 раунде и отобрал у него чемпионский титул.

Первый раунд третьего боя остался за Уайлдером, который провел немало точных ударов по корпусу. Фьюри ответил попаданием в голову в конце раунда. Во втором лучше выглядел Фьюри - он уже работал первым номером, а также изнурял соперника в клинче.

Далее началось что-то невероятное. В третьем раунде Уайлдер побывал в тяжелом нокдауне, но его спас гонг. А в четвертом уже сам Уайлдер дважды отправил соперника в нокдаун. На этот раз уже Тайсона спасает гонг.

Но успех Уайлдер не развил - помешало сильное истощение. Тайсон методично перебивал соперника, продолжал истощать в клинчах. Но и у Уайлдера, который действовал на "морально-волевых", были определенные успехи.

Десятый раунд стал одним из лучших раундов в супертяжелом весе в последние годы

Десятый раунд стал одним из лучших раундов в супертяжелом весе в последние годы. Сначала Уайлдер оказался в нокдауне и, казалось, бой сейчас закончится. Но он нашел в себе силы спуртовать в конце раунда и самому провести ряд точных ударов.

Однако больше сил осталось у Фьюри - в 11-м раунде он поставил жесткую точку в поединке. Тяжелый нокаут у Уайлдера.

Тайсон Фьюри, который имел проблемы в подготовке к бою, доказал, что является сильнейшим в этой паре и завершил трилогию в свою пользу. Далее его ждет, скорее всего, встреча с временным чемпионом WBC. Им является британец Диллиан Уайт, у которого на 30 октября запланирован бой в Лондоне против шведского боксера Отто Валлина. И победитель этого боя станет обязательным претендентом на титул WBC в супертяжелом весе.

Автор: Василий Танкевич
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10
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