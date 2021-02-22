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понедельник, 22 февраля 2021 11:09

Фьюри во второй раз стал королем супертяжелого веса

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22 февраля 2020 года на Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США, состоялся один из самых ожидаемых боксерских матчей-реваншей десятилетия. В нем сошлись 2 лучших супертяжеловеса мира, непобедимые до боя - многолетний чемпион мира по версии WBC, американец Деонтей Уайлдер и бывший чемпион мира по 3 версиям, британец Тайсон Фьюри. Бой прошел при тотальном преимуществе претендента и завершился его разгромной победой - техническим нокаутом в 7-м раунде.

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Соперники впервые встретились в декабре 2018-го. Тогда в зрелищном поединке убедительнее выглядел британец. Но американский боксер дважды отправлял его в нокдаун и выравнял бой. Судьи зафиксировали ничью, и титул WBC остался у его обладателя - Деонтея Уайлдера.

Бой-реванш был неизбежен. И он прошел чуть больше чем за год после 1-й встречи. За это время соперники успели провести по 2 промежуточных боя. Уайлдер успешно защитил титул в боях с американцем Домиником Бризилом и кубинцем Луисом Ортисом. Фьюри размялся на немце Томе Шварце и шведе Отто Валлине.

На кону в матче-реванше стоял титул WBC, вакантные титулы журнала The Ring и линейного чемпиона мира.

Американский боксер дважды отправлял его в нокдауна и выровнял бой

Повторный бой получился неожиданно односторонним. Фьюри деклассировал Уайлдера. Претендент владел инициативой с 1-го раунда, контролировал дистанцию хорошей работой передней рукой, хорошо двигался, действовал разнообразно, резко и агрессивно. С 3-го раунда чемпион выглядел обреченным. В конце этого раунда он побывал в нокдауне - правда после удара по затылку. В 5-м еще раз ему было отсчитано нокдаун после удара по корпусу. А в 7-м очередную атаку британца прервали секунданты Уайлдера - они выбросили на ринг белое полотенце.

Для Уайлдера это было 1-е поражение в карьере - при 42 победах, 41 нокауте и 1 ничьей. Фьюри одержал 30-ю победу, 21-ю нокаутом при 1 ничьей. Он стал двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Впервые поднялся на вершину королевского веса в ноябре 2015-го, когда сенсационно победил Владимира Кличко.

Со времени очной встречи Фьюри и Уайлдер в ринг больше не выходили.

Автор: Василий Танкевич
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Дата
22
февраля

Фьюри во второй раз стал королем супертяжелого веса

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