Фьюри назвал победителя реванша между Усиком и Джошуа

Тайсон Фьюри имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Фото: Getty Images

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри поделился ожиданием от второго боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Фьюри считает, что Усик победит Джошуа решением судей.

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"Если Джошуа снова проиграет Усику, то где он окажется? Но я не говорю, что здесь уже все решено, потому что это бокс в тяжелом весе, а Джошуа - большой и сильный парень.

Джошуа может переехать Усика. Но, скорее всего, результат будет таким: Александр остановит его в период со середины боя до поздних раундов или еще раз победит единогласным решением судей. После этого с Джошуа будет покончено", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Gareth A Davies.

Реванш Усика и Джошуа ориентировочно состоится в мае-июне этого года. В сентябре прошлого года в первом бою Александр победил Энтони единогласным решением судей.

Фьюри в следующем бою встретится с временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом.