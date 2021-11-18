Фьюри хочет драться с Усиком

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри хочет провести объединительный бой за звание абсолютного чемпиона против украинца Александра Усика.

Представитель британца Боб Арум заявил, что его подопечный не хочет проводить обязательную защиту титула против Диаллана Уайта.

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"Тайсон хочет сразиться с Усиком, а не с Уайтом. Он хочет собрать все пояса. Но если Джошуа не готов пока уйти от реванша, то пока нет вариантов.

Уайт - один из вероятных соперников. Но было бы лучше, если бы Джошуа дал провести бой Усик - Фьюри за все пояса, а потом сражался бы с победителем", - сказал промоутер Боб Арум в комментарии Sky Sports.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единодушным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.