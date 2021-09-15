Футбольный матч отсудила семейная пара

Турецкая пара недавно поженились. Фото: qostanay.tv

Матч чемпионата Турции впервые в истории отсудила супружеская пара, пишет Qostanay.TV.

Три месяца назад Бурак Паккан и его невеста Гамзе сыграли свадьбу. Отдохнули в межсезонье, а уже в четвертом туре нового чемпионата вошли в историю.

Бурак был главным арбитром столичного дерби "Анкарагюджю" – "Генчлербирлиги" (2:0), а его жена – резервным. Пара привлекала внимание едва ли не больше, чем сам матч, и подарила турецкому футболу уникальный случай. Местные СМИ уверены, что такой семейно-судейский тандем – вообще первый в мире.

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Ранее в матче аматорского чемпионата Чили гол в ворота одной из команд забила собака, которая выбежала на поле. Однако арбитр взятие ворот отменил.