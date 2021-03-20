Футбольный матч между чешской и шотландской командами завершился травмой, дракой и обвинениями в расизме

"Славия" вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Фото Reuters

Чешский защитник Ондржей Кудела был избит неизвестными после выездного матча Лиги Европы в Глазго между "Рейнджерс" и "Славией". Пресс-служба "Славии" заявила, что футболиста избил игрок "Рейнджерс".

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Славия" на выезде одолела "Рейнджерс" 2:0 (первый матч 1:1). Игра закончилась громким скандалом. Ондржея Куделу обвинили в расизме после эпизода столкновения с полузащитником "Рейнджерс" Гленом Камарой.

О расистских оскорблениях со стороны чешского футболиста заявил главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард после игры. Позже стало известно, что Ондржей был избит после матча и менеджмент чешского клуба вызвал полицию.

"Славия" в сопровождении стражей порядка покинула стадион и уехала в отель перед утренним вылетом в Прагу. Уже сегодня чешские СМИ сообщают, что нападавшими были игроки "Рейнджерс".

Утром 19 марта пресс-служба "Славии" опубликовала заявление на официальном сайте клуба, в котором сказано, что игроки "Рейнджерс", в том числе и Камара, в присутствии официальных лиц УЕФА, напали на 33-летнего защитника Славии:

"Славия" решительно отвергает обвинения в адрес одного из капитанов команды Ондржея Куделы в проявлении расизма. После одного из каверзных действий соперника Кудела выразил свои эмоции в его адрес.

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Во время матча игрок "Рейнджерс" ногой ударил по лицу вратаря чешского клуба. Его с рваной раной лица госпитализировали. После игры футболистов "Славии" не пустили в раздевалку. УЕФА начал расследования по делу о расизме в адрес футболиста "Рейнджерс" и избиении игрока "Славии".