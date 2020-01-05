Футбольного арбитра Виктора Кашшаи хотели объявить персоной нон-грата в Украине

Венгерский арбитр 44-летний Виктор Кашшаи объявил о завершении карьеры. Одиозный судья известен двумя скандальными решениями: незасчитанным голом Марко Девича в ворота Англии на Евро-2012 и назначенным пенальти в ворота "Шахтера" в матче с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов осенью 2018 года.

К Евро-2012 Кашшаи был лучшим рефери 2011 в мире. В том сезоне он работал на финале Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли". Тогда Виктору было 35 лет. Венгр стал самым молодым арбитром матчей такого ранга. Об этом пишет "Трибуна".

Его карьера началась в 15 лет, когда он сдал судейский экзамен. С 1999 года начал работать на матчах чемпионата Венгрии. В 27 лет попал в списки арбитров ФИФА. Обслуживал матчи еврокубков, Олимпиады, квалификации Евро-2008. А самым успешным стал для Кашшаи чемпионат мира-2010 в ЮАР - ему доверили судить аж пять матчей.

Дальше - Евро-2012. 36-летний Кашшаи - самый молодой арбитр турнира и один из главных претендентов на финал.

Все шло хорошо до 62-й минуты. Далее состоялись два ключевых эпизода этого матча.

Офсайд Милевского. Артем попал в положение вне игры после паса Евгения Селина. Но ассистент арбитра на линии не увидел офсайд.

Еще раз. Оффсайды - это зона ответственности лайнсменов, а не главного арбитра.

Гол Девича. Здесь вообще все сложно. Марко забил после паса Милевского. Помним, что Артем находился в офсайде. Мяч пересек линию ворот, а уже после этого Джон Терри смог вынести его ногой. Если бы мяч засчитали, то тогда уже английская пресса и болельщики угнетали бы венгерских арбитров.

В любом случае, если за воротами находился ассистент Иштван Вад, который сигнализировал, что гола не было. Это его зона ответственности.

Вся ярость и ненависть достались Виктору Кашшаи, который был главным арбитром и принимал окончательные решения. Его главная проблема в том, что в нужный момент его подвели помощники.

Этот гол уже не приходит ко мне в тревожных снах

Матч так и завершился победой сборной Англии благодаря голу Руни - 1:0. Украина не вышла из группы, а судьи покидали поле под свист трибун "Донбасс Арены".

"Этот гол уже не приходит ко мне в тревожных снах. Хотя забыть его невозможно. Это останется со мной на всю жизнь. Если бы арбитр засчитал мяч, счет стал бы 1:1, у нас были бы большие шансы дожать англичан и в итоге пробиться в плей-офф Евро-2012.

Я сразу понял, что гол был. Даже с моей позиции было видно, что мяч в воротах. А уже лайнсмен и ассистент арбитра, который теперь располагается за воротами, просто не могли этого не заметить", - говорил Девич через год после Евро.

Какие последствия были у этого матча?

Кашшаи и вся его бригада больше не судили игры Евро-2012. Их отправили домой с объяснением - для предотвращения излишнего давления на них.

"Кашшаи - один из лучших арбитров в Европе. Его вины в этом решении нет", - сказал после матча босс европейских арбитров Пьерлуиджи Коллина.

Виктор после возвращения домой даже дал пресс-конференцию по ситуации с голом Девича. Говорил дипломатично, но не забыл передать привет своим помощникам.

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"После матча мы посмотрели повторы, и сразу же поняли, что совершили ошибку. Мы проанализировали ситуацию, но согласно требованиям УЕФА, судьи не должны комментировать собственные решения на публике. У нас очень неблагодарная профессия, ведь мы можем принять 199 правильных решений, но одна ошибка может оказаться роковой.

Мне трудно перенести то, что случилось, ведь я знаю, сколько людей верило в нас. Но нельзя изменить то, что уже произошло. Мы вынуждены вернуться домой и должны признать, что мы закончили чемпионат Европы не так, как планировали, поскольку допустили большую ошибку. Однако, я уверен, что все члены моей команды изучат урок из этой неудачи, и в следующем сезоне мы сможем доказать, что все еще остаемся в авангарде мирового судейства".

Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино отметил, что ошибка в матче Англия - Украина стала первой, которую сделал дополнительный помощник арбитра в 1000 европейских матчах со старта эксперимента в 2009 году.

Несмотря на все эти нюансы Виктор Кашшаи стал объектом насмешек и критики украинцев. Олег Ляшко даже требовал объявить венгра персоной нон-грата в Украине и возбудить уголовное дело против президента УЕФА Мишеля Платини и бригады арбитров.

Еще одно следствие этого матча - вновь вспыхнула дискуссия относительно технологий в футболе. Президент ФИФА Йозеф Блаттер написал в Твиттере: "После вчерашнего матча GLT (технология электронной фиксации взятия ворот) - уже не один из возможных вариантов, а необходимость". 5 июля 2012 стало известно, что ФИФА будет вводить эту технологию.

В феврале 2016 года в Японии прошел клубный чемпионат мира, который стал площадкой для тестирования VAR. Более того, Кашшаи - первый арбитр, который назначил пенальти после просмотра видеоповторов в матче "Касима Антлерс" и "Атлетико Насьональ".

Виктор ушел на пенсию в 44 года, хотя возраст еще позволяет работать. В УЕФА уже давно отменили возрастной ценз в 45 лет.

Виктор сейчас встречается с арбитром Каталин Кульчар, которая в 2016 стала лучшей в мире среди женщин

"Заканчиваю 30-летнюю карьеру судьи, чтобы встретиться с новыми вызовами. Большое спасибо всем, кто помог мне в этот период, без этого я бы не достиг успеха в своей деятельности. Мне удалось достичь практически всего на международной арене. Три десятилетия - это долгое время. Решил начать новую эру своей жизни. Не хочу уходить из футбола, недавно изучал спортивный менеджмент. Надеюсь, смогу достичь успеха в этой области ", - сказал Кашшаи.

Официально в УЕФА еще не получили информации о завершении его карьеры. Виктор пока сообщил об этом только Федерацию футбола Венгрии.

В местной прессе Кашшаи называют самым успешным венгерским арбитром за последние две декады. На одном из судейских форумов решение Виктора о завершении карьеры называют сюрпризом, ведь ожидали его увидеть на Евро-2020. Он и был кандидатом на участие в турнире.

"Кашшаи - пример для всех арбитров. Он упал на дно после быстрого успеха, но смог подняться и реанимировать карьеру ". И еще много комментариев в таком стиле - благодарность за его работу и пожелания успехов в будущем.

В родной Венгрии Кашшаи - селебрити. Он часто дает интервью, участвует в футбольных программах, встречается с молодыми арбитрами.

Его отец тоже работал судьей, но в низших лигах. Сам Виктор сейчас встречается с арбитром Каталин Кульчар, которая в 2016 стала лучшей в мире среди женщин. Она также судит матчи чемпионата Венгрии среди мужчин.

После Евро-2012 в Кашшаи уже не было столь успешного года, как 2011-й. Он судил матчи Евро-2016, Лиги Европы и Лиги чемпионов, но уже без финалов в качестве главного арбитра в поле (хотя был резервным на финале Евро-2016 и финале Лиги чемпионов-2016). Ошибок было много, в том числе левый пенальти в матче "Шахтера" с "Манчестер Сити". Тогда Стерлинг ударил себя правой ногой по левой и упал. Кашшаи назначил 11-метровый удар. Но это уже совсем другая история.