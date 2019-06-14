Футболисты Мамаев и Кокорин попадут в колонию

Приговор суда для Мамаева и Кокорина остался в силе

В четверг, 13 июня, состоялось рассмотрение апелляции по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, обвиняемых вместе с двумя сообщниками в избиении нескольких человек в Москве в октябре 2018 года.

Кокорин и Мамаев все же отправятся в колонию общего режима. Как сообщает Sport-express", суд отклонил апелляции игроков на уменьшение приговора, который они получили в начале мая.

Таким образом, наказание для футболистов и их компании осталось в силе. Отмечается, что в колонию оба отправятся в течение следующих двух недель.

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Братья Кокорины – Александр и Кирилл – осуждены на год и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий – на год и пять месяцев.