Футболисты "Альбасете" поиздевались над Зозулей

29-летний украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля "попал под раздачу" во время тренировки испанской команды.
На одном из тренировок Альбасете игроки совершенствовали мастерство паса в одно касание. Роман Зозуля во время этого упражнения выполнял роль "разрушителя" и пытался отобрать мяч.
Оппоненты Украинская приняли столь высокий темп, что 29-летний форвард иногда не понимал, где именно находится мяч. Стоит отметить, что в итоге Роман собрался и сумел отобрать круглого в партнеров.
👋🏻👋🏻 ¡Buenos días, Roman! 😂😂 pic.twitter.com/rTgQhhPJH1— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 5 сентября 2019 г.
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В текущем сезоне Сегунды Роман Зозуля принял участие во всех трех поединках "Альбасете", но результативными действиями пока не отмечался.
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