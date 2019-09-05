Футболисты "Альбасете" поиздевались над Зозулей

Роман Зозуля проводит 3 сезон в "Альбасете"

29-летний украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля "попал под раздачу" во время тренировки испанской команды.

На одном из тренировок Альбасете игроки совершенствовали мастерство паса в одно касание. Роман Зозуля во время этого упражнения выполнял роль "разрушителя" и пытался отобрать мяч.

Оппоненты Украинская приняли столь высокий темп, что 29-летний форвард иногда не понимал, где именно находится мяч. Стоит отметить, что в итоге Роман собрался и сумел отобрать круглого в партнеров.

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В текущем сезоне Сегунды Роман Зозуля принял участие во всех трех поединках "Альбасете", но результативными действиями пока не отмечался.