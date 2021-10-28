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четверг, 28 октября 2021 10:53

Футболист Высшей лиги впервые признался в нетрадиционной ориентации

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Футболист Высшей лиги впервые признался в нетрадиционной ориентации
Футболист устал вести двойную жизнь. Фото: instagram.com/joshua.cavallo

Австралийский футболист 21-летний Джош Кавалло объявил о своей гомосексуальности. Сейчас он единственный в мире открытый гей среди профессиональных футболистов.

Игрок клуба Высшей австралийской лиги Adelaide United заявил об ориентации в соцсетях 27 октября.

"Хочу рассказать о личном. О чем я наконец могу говорить без чувства неловкости. Я - футболист и я - гей. Я хочу только играть в футбол. И чтобы ко мне относились как ко всем", - сказал Кавалло.

Футболист рассказал, что он устал играть на пределе сил и вести двойную жизнь.

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Первым открытым геем среди профессиональных игроков в 1990 году стал английский футболист Джастин Фашану. В 1998-м в возрасте 37 лет он совершил самоубийство после того, как его обвинили в США в сексуальном домогательстве к 17-летнему юноше.

Профессиональные футболисты если и объявляли о гомосексуальности, то после окончания карьеры. Так сделал в 2014 году игрок сборной Германии Томас Хитцльшпергер.

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Дата
28
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