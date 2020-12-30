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четверг, 31 декабря 2020 06:11

Футболист спас собаку, которая попала под машину

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Футболист спас собаку, которая попала под машину
Рауль Кастро из псом Качито. Фото facebook.com/Area-Atigrada

Боливийский клуб "Стронгест" на днях обыграл "Насьональ Потоси" (3:0), но матч боливийской апертуры стал известен не из-за результата.

Во время матча на поле выбежал пес – с бутсой в зубах! Боливийская газета Página Siete рассказала, что Качито (такое прозвище дали животному в интернете) стащил обувь у запасного вратаря "Насьоналя". Сообщает "Трибуна".

Собака ни на кого не бросалась: просто побегала по полю и улеглась. Рауль Кастро из "Стронгест" поднял пса и передал полицейскому.

Через несколько дней местная организация защиты животных сообщила, что Качито попал под машину. Пса нашел местный житель, который и сообщил правозащитникам.

"Он не может стоять сам. Мы отвезем его в приют в Часквипампе (район Ла-Паса). Просим помощи ветеринара. Вы видите, что ему очень больно", – сказала Майра, одна из спасателей.

У этой истории хороший финал: партнеры по команде сообщили Раулю Кастро (у него нет соцсетей), что Качито сбила машина, и футболист забрал пса из приюта.

"Я узнал, что у приюта нет средств на ветеринара и лекарства, поэтому я перевел им деньги. К сожалению, я не могу забрать пса прямо сейчас – нам нужно вылетать на игру. Я вернусь и оформлю все документы", – рассказал Рауль в воскресенье.

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"Стронгест" проиграл в Санта-Крусе (2:3), зато у Кастро теперь есть новый друг. И да, он зовет его Качито.

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