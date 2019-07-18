Футболист "Шахтера" не хочет играть в аренде за "Мариуполь"

Борячук хочет получить новые вызовы в карьере после 2 лет аренды в "Мариуполе"

Форвард "Шахтера" не хочет играть за "Мариуполь" на правах аренды.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, форвард Андрей Борячук не желает снова возвращаться в аренду и выступать за "Мариуполь".

Игрок ожидает решения "Шахтера" и не против перебраться в зарубежный чемпионат. Кроме того, Борячук готов остаться в "Шахтере" и конкурировать с нынешними форвардами, если Луиш Каштру даст ему шанс.

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В прошлом сезоне 23-летний Борячук забил 7 голов и сделал 3 ассиста.