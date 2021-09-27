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понедельник, 27 сентября 2021 09:57

Футболист на "Олимпийском" спел гимн Украины и стал звездой сети: трогательное видео

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Футболист на &quot;Олимпийском&quot; спел гимн Украины и стал звездой сети: трогательное видео
Игрок "Вереса" Сергей Панасенко громче всех исполнял гимн Украины на НСК "Олимпийский". Фото: скриншот с видео

Полузащитник ровенского футбольного клуба "Верес" Сергей Панасенко растрогал украинцев особым исполнением гимна во время матча "Шахтер" - "Верес" 25 сентября.

Видео обнародовали в Instagram клуба. Оно набрало более 25 тыс. просмотров.

"Если петь гимн Украины, то только как Сергей Панасенко", - говорится в описании видео.

Громкость исполнения гимна Панасенко была настолько мощной, что футболист перекричал других игроков команд и болельщиков на столичном НСК "Олимпийский". В телетрансляции игрока слышали больше, чем зрителей на трибунах. Исполнение гимна оценили поклонники "Вереса" и других команд. Под постом пользователи оставляли множество восторженных отзывов.

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Идею включать гимн перед началом матчей премьер-лиги Панасенко поддерживает.

"Мне это нравится. Это не только служит напоминанием о любимой родине, но и вдохновляет продемонстрировать лучшие качества. Я всегда стараюсь исполнять гимн от души и прошу серьезно относиться к этому и одноклубников по "Вересу". Хотя мои вокальные способности ограничиваются только исполнением гимна. Караоке? Нет, это не мое", - рассказал спортсмен Meta-ratings.

Добавил, что ему также нравится исполнение гимна футболистами сборной Италии на недавнем Чемпионате Европы.

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Публикация от NK VERES RIVNE⚽️🇺🇦 (@veres.club)

В девятом туре УПЛ "Шахтер" разгромил "Верес" - 4:1. Почему так произошло - читайте по ссылке.

По итогам девятого тура, "Шахтер" набрал 22 очка и по-прежнему занимает вторую позицию в турнирной таблице. В "Вереса" - 11 очков и восьмое место в таблице УПЛ.

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