Футболист "Карпат" попросил прощения за фото с Лениным и красным флагом

Хахлев назвал свою шутку неуместной. Фото ФК "Карпаты"

Полузащитник "Карпат" Алексей Хахлев принес извинения после публикации фото с красным флагом и Лениным.

"Я вырос в украинской семье с уважением и правильными взглядами на флаг, герб, гимн и все символы нашего государства. Имея честь защищать цвета нашей страны, всегда переживал незабываемые эмоции.

Проживая за границей, всегда отстаивал ее честь и достоинство, никогда не давал ее унижать в моем присутствии. Мне бы хотелось попросить прощения за мою грубую ошибку абсолютно у каждого гражданина Украины, несмотря на статус, профессию и религию.

Для меня Крым – это Украина. Война на Востоке Украины – агрессия со стороны Российской Федерации", – написал Хахлев в сторис инстаграма.

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Алексей Хахлев в прошлом году выиграл звание чемпиона мира вместе со сборной Украины на Кубке мира для 20-летних в Польше.