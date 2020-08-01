Футболист "Александрии" переехал в оккупированный Крым

Антон Шендрик является воспитанником симферопольской "Таврии". Фото "Крымтеплица"

На официальном сайте футбольного клуба "Крымтеплица" (Молодежное) сообщается о подписании контракта с 33-летним Антоном Шендриком, который до этого был защитником в украинском футбольном клубе "Александрия".

"ФК "Крымтеплица" рада приветствовать нового игрока!" – говорится в сообщении крымского футбольного клуба.

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Шендрик защищал цвета "Александрии" с 2012 года. Всего за украинский клуб провел 147 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал две результативные передачи.