Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

 
Ексклюзивы
1/5
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 522
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 675
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 657
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1179
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1143
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
7 Просмотров: 5625
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2493
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1008
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1440
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2286
Фото
Все фото
14
7
15
9
11
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Видео
Все видео
Холанд оформил рекорд скорострельности в Лиге чемпионов
Холанд оформил рекорд скорострельности в Лиге чемпионов
Сенсации в Мадриде и Дортмунде: первые результаты матчей 1/8 Лиги чемпионов
Сенсации в Мадриде и Дортмунде: первые результаты матчей 1/8 Лиги чемпионов
В матче всех звезд НБА баскетболист поразил цель с середины площадки
В матче всех звезд НБА баскетболист поразил цель с середины площадки
Украина будет без медалей на чемпионате мира по биатлону
Украина будет без медалей на чемпионате мира по биатлону
Бывшая первая ракетка мира вернулась в теннис после восьмилетней паузы
Бывшая первая ракетка мира вернулась в теннис после восьмилетней паузы
Интервью
1/5
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 531
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 918
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1008
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1008
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2583
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 477
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
среда, 19 февраля 2020 16:41

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

  Комментировать
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира
Мартан Фуркад выиграл гонку на чемпионате мира после прошлогоднего провала

Французский биатлонист Мартан Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в итальянской Антхольц-Антерсельве. Вторым был норвежец Йоханнес Бе, третьим - австриец Доминик Ландертингер.

Украинские биатлонисты плохо стреляли и финишировали далеко за пределами первой двадцатки.

Мартан Фуркад не имел промахов на трех огневых рубежах и опережал Иоганнеса Бйо. Норвежец промахнулся на первой стрельбе лежа и должен был догонять ходом.

На четвертой стрельбе промахнулся уже Мартан Фуркад и в норвежца появился шанс

На четвертой стрельбе промахнулся уже Мартан Фуркад и в норвежца появился шанс. Однако Бе не выдержал давления и тоже имел промах на последней стрельбе и начал сдавать ходом на последнем круге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На чемпионате мира по биатлону едва не застрелили мужчину

Завтра на чемпионате мира состоится супермикст. За Украину будут бежать Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Дейл Гарднер провел в открытом космосе 11 часов

66 лет назад Крым вошел в состав Украины

Премьер-министра арестовали

Нардепа нашли с простреленной головой

Людей обязали питаться в столовых

Японцев начали переселять

Самое читаемое
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой 1 Просмотров: 41806
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте Просмотров: 19441
Погибли двое братьев: новые подробности трагедии с затонувшим авто
Погибли двое братьев: новые подробности трагедии с затонувшим авто Просмотров: 17505
В Китае внезапно умер 29-летний украинский фигурист
В Китае внезапно умер 29-летний украинский фигурист Просмотров: 15597
&quot;Хотят ли русские войны?&quot; Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
 Просмотров: 11763
Спорт
Президент "Барселоны" спровоцировал скандал в собственном клубе
Президент "Барселоны" спровоцировал скандал в собственном клубе Просмотров: 306
На чемпионате мира по биатлону едва не застрелили мужчину
На чемпионате мира по биатлону едва не застрелили мужчину Просмотров: 882
Тренер "Вест Хэма" вспомнил о Ярмоленко
Тренер "Вест Хэма" вспомнил о Ярмоленко Просмотров: 540
Месси провёл переговоры с американским клубом
Месси провёл переговоры с американским клубом Просмотров: 360
Исмаили хочет уйти из "Шахтера"
Исмаили хочет уйти из "Шахтера" Просмотров: 297
Больше всего комментируют
7
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
4
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
2
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2
Боевики накрыли артиллерией украинские позиции возле Золотого. Есть потери
2
В выборах в Донбассе могут победить боевики - Пристайко
Голосов: 526
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua