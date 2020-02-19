Мартан Фуркад выиграл гонку на чемпионате мира после прошлогоднего провала

Французский биатлонист Мартан Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в итальянской Антхольц-Антерсельве. Вторым был норвежец Йоханнес Бе, третьим - австриец Доминик Ландертингер.

Украинские биатлонисты плохо стреляли и финишировали далеко за пределами первой двадцатки.

Мартан Фуркад не имел промахов на трех огневых рубежах и опережал Иоганнеса Бйо. Норвежец промахнулся на первой стрельбе лежа и должен был догонять ходом.

На четвертой стрельбе промахнулся уже Мартан Фуркад и в норвежца появился шанс

На четвертой стрельбе промахнулся уже Мартан Фуркад и в норвежца появился шанс. Однако Бе не выдержал давления и тоже имел промах на последней стрельбе и начал сдавать ходом на последнем круге.

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Завтра на чемпионате мира состоится супермикст. За Украину будут бежать Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.