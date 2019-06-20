Фуркад стал тренером юниорской сборной Франции

Французский биатлонист 35-летний Симон Фуркад, который завершил спортивную карьеру по окончании прошлого сезона, стал тренером юниорской сборной Франции. Контракт с чемпионом мира рассчитан на 2 сезона.
"Думаю, сейчас лучшее время, чтобы стать тренером. Надеюсь, что получится раскрыть потенциал молодых ребят. Уверен, что выбрал правильный момент, чтобы показать в роли тренера все, чему я научился за всю карьеру в биатлоне", - цитирует слова Фуркада "Nordic Magazine".
К тренерской работе легендарный биатлонист приступит в скором времени на сборе сборной Франции в Преманоне.
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Фуркад начал профессиональную карьеру в 2004-м. С того момента выиграл 9 медалей на этапах Кубка мира - 7 серебряных и 2 бронзовые.
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