Франков предложил доиграть чемпионат в Киеве

Франкова считают близким к киевскому "Динамо". Фото 1927.kiev.ua

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков предложил свой вариант, согласно которому можно доиграть текущий чемпионат.

"Очень простое предложение по доигровке УПЛ (первая шестерка)



1. Все матчи в Киеве.



2. Тренировочные поля (для иногородних) - Банникова возле Дома футбола, при необходимости - база "Динамо".



3. Реально три команды базируются в Киеве ("Шахтер", "Динамо", "Колос"), одна - в непосредственной близости от Киева ("Десна", если угодно точности - "Колос"). Четыре из шести.



4. Две команды ("Заря" и "Александрия") в оптимальном раскладе заезжают на условные полтора месяца в Киев и живут, например, в гостинице.



5. Тут желательна и в высшей степени оправданна помощь со стороны ФФУ/УАФ - равно как в плане организации регулярного тестирования и аренды полей/стадионов. Деньги-то ФИФА и УЕФА - не свои!



4. Снимается проблема самолетов, которые не летают до 1 июля.



5. Снимается проблема автобусов (ездить-то нужно двумя-тремя, дабы меньше контактировать!), то есть шестичасового переезда в Харьков и восьмичасового в Запорожье (по минимуму).



6. То есть логистика достаточно удобная. Рискну утверждать, что это намного важнее мифического отрыва от фан-базы, о чем можно ещё долго рассуждать. К тому же матчи-то по определению без зрителей! Ничего хорошего, ну так и условия далеко не обычные, от чего и следует отталкиваться.



7. Это не все, но остальные аргументы вполне в пользу данного предложения. А именно - удобства телетрансляторов, система ВАР и др", – написал Франков в своем Telegram-канале.

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Чемпионат Украины был остановлен в марте. Даты его возобновления пока нет.