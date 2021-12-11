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суббота, 11 декабря 2021 14:09

Французы заняли весь пьедестал в биатлоне

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Французы заняли весь пьедестал в биатлоне
Фийон Майе не был в призерахв спринте. Фото: Reuters

На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Победу одержал француз Кентен Фийон Майе, допустивший один промах. Вторым стал ещё один представитель Франции Эмильен Жаклен. Третий — Симон Дестье.

Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный финишировал на 16 месте. Он дважды промахнулся в стрельбе стоя. Антон Дудченко финишировал 30-ым, а Артем Тищенко 45-ым.

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Сегодня в 15-15 стостоится эстафетная гонка в женщин 4 по 6 километров. Завтра эстафету побегут мужчины.

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Дата
11
декабря

Король избрал женщину вместо короны

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