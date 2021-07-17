Французский клуб объявил о подписании украинского таланта

Французский "Труа" официально объявил о подписании украинского нападающего Николая Кухаревича, который ранее защищал цвета львовского "Руха".

20-летний украинец перебрался в клуб из французской Лиги 1 на постоянной основе, подписав контракт до лета 2026 года.

О переходе Николая Кухаревича в стан "Труа" стало известно еще в марте этого года, однако официально об этом трансфере новичок высшего дивизиона Франции объявил только сейчас.

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"Труа" в нынешнем сезоне пробился в Лигу 1. Считается, что новичок лиги является фарм-клубом английского "Манчестер Сити", где выступает еще один украинец Александр Зинченко.

В прошлом сезоне УПЛ Николай Кухаревич провел за "Рух" 18 поединков, в которых ему удалось дважды отметиться забитыми мячами. Зимой его приглашали в бельгийский "Андерлехт".